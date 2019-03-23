В Воронежской области из-за ремонта на путей изменится расписание 5 электричек

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-23T18:01:12+03:00

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ППК «Черноземье». Фото: "КП" Архив

По новому расписанию пригородные поезда будут ходить с 1 по 12 апреля

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В Воронежской области из-за ремонта путей изменится расписание пяти электричек. По новому расписанию пригородные поезда будут ходить с 1 по 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

С 1 по 5 апреля изменится график движения следующих электричек:

№6355 «Воронеж-1 (Плехановская) – Рамонь» – поезд будет прибывать на конечную станцию на две минуты позже (в 19:11);

№6418 «Воронеж-1 – Лиски» – состав будет отправляться на 23 минуты позже (17:38), а прибывать – на 10 (в 19:50);

№6316 «Россошь – Гартмашевка» – время отправления и прибытия сдвинется на девять минут (выезжает в 21:07, прибывает – в 22:53).

А 5 апреля, в пятницу, изменится расписание электрички №6002 «Придача – Россошь» – состав отправится на семь минут позже (в 18:32).

8 апреля поезд №6418 сообщением «Воронеж-1 – Лиски», курсирующий ежедневно, отправлением в 17:15, прибытием в 19:40 будет отправляться на 23 минуты позже (17:38), а прибудет – на шесть минут позже (в 19:46).

С 9 по 12 апреля электричка №6418 «Воронеж-1 – Лиски» также будет отправляться на 23 минуты позже (в 17:38), а прибывать – на 14 минут позже (в 19:54).

9 и 11 апреля поезд №6316 сообщением «Россошь – Гартмашевка», курсирующий ежедневно, отправлением в 20:58, прибытием в 22:44 в эти дни будет отбывать и прибывать на 13 минут позже обычного (отправление в 21:11 – прибытие в 22:57).

9 и 12 апреля последняя электричка №6316 «Россошь – Гартмашевка» будет отправляться на 13 минут позже (в 21:11) и прибывать на конечную станцию на 18 минут позже (23:02).

12 апреля поезд №6317 сообщением «Гартмашевка – Россошь», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:16, прибытием в 06:59 отправится и прибудет на 4 минуты позже обычного.

А электричка №6002 «Придача – Россошь» отправится на 11 минут позже (в 18:36) – прибытие в Россошь на три минут позже (в 21:50).

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ППК «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU