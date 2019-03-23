В Воронеже задержали похитившего у местной жительницы 50 тысяч лжебанкира

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-23T17:01:02+03:00

Всего за сутки в полицию обратились девять жителей Воронежа, ставших жертвами мошенников. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 42-летняя местная жительница лишилась 50 тысяч рублей после того, как ей позвонил лжебанкир. Мужчина якобы хотел защитить ее от мошенников. Но таким оказался сам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 23 марта.

Накануне местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предостерег женщину о хищении денег с банковской карты и необходимости их резервации. При этом он уточнил номер карты и банковские данные.После общения с лже-сотрудником финансового учреждения и предоставления данных горожанка лишилась своих сбережений.

В настоящее время по фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за минувшие сутки в полицию обратились девять жителей Воронежа, ставших жертвами мошенников. В их числе пять случаев обмана при покупке товаров через сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU