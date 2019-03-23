2019-03-23T12:58:24+03:00
Общество

В Воронежской области месяц будут ловить «зайцев» в электричках

Профилактическое мероприятие проведут с 1 по 30 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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В этот период транспортная полиция будет усиленно проверять пассажиров.В этот период транспортная полиция будет усиленно проверять пассажиров.Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области с 1 по 30 апреля пройдет месячник по борьбе с безбилетным проездом в электричках. В этот период транспортная полиция будет усиленно проверять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

По словам сотрудников компании, подобное мероприятие позволит укрепить правопорядок и улучшить качество обслуживания пассажиров,

Напомним, если «зайца» поймают, на него составят административное дело. Штраф равен пятидесятикратной стоимости проезда пассажира на расстояние 10 км. К примеру, безбилетники в электричке Воронеж-1 – Лиски заплатят 1075 рублей штрафа.

Также пассажир обязан приобрести билет в кассе до посадки в пригородный поезд. Если же он произвел посадку без билета на станции, где работает касса, то он обязан оплатить не только стоимость проезда, но и дополнительный сбор за оформление проездного документа непосредственно в пригородном поезде от станции или остановочного пункта, имеющего билетную кассу (на основании п.57, 58 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473.). Размер сбора составляет 20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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