2019-03-23T09:33:40+03:00
Общество

В Воронеже водителя автобуса №104 на три дня отстранили от работы за хамство

Маршрутчик не хотел включать терминал для оплаты картой
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
С водительским составом также провели воспитательную беседу.С водительским составом также провели воспитательную беседу.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Воронеже водителя 104 автобуса на три дня отстранили от работы за хамство пассажиру. Маршрутчик не хотел включать терминал. Об этом сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт» в пятницу, 22 марта.

Такие меры были приняты после того, как горожанин прислал анонимную жалобу активистам. Он рассказал, что все случилось 25 февраля на остановке «Куцыгина». Водитель оскорбил пассажира и остановился посередине дороги. чтобы подключить терминал, но у него не вышло. Пассажиры начали возмущаться задержкой и получилось, что натравил их на мужчину водитель. Сообщение об инциденте активисты направили в Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ответном письме сотрудники ЦОДД написали, что проблемы с терминалом возникли из-за отсутствия интернета. Также они сообщили о том, что с водительским составом провели дополнительный инструктаж и рассказали, как правильно вести себя с пассажирами.

Сообщить об отказе водителя предоставить терминал можно по телефону 228 37 82. Если же водитель говорит, что терминал не работает, то следует звонить по телефону 260 51 23. При жалобе необходимо назвать госномер автобуса и номер маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже арестовали одного из подозреваемых в ограблении банка «Восточный»
Ургант - Наталии Орейро: «Воронеж ты нанесла поближе к... пояснице»
В Воронежском заповеднике проснулись барсуки
В центре Воронежа водитель сбил девушку и даже не остановился
Самые спортивные семьи Воронежской области сдадут ГТО в Поворино
В Воронеже медики показали, как будет выглядеть больница № 17 после реконструкции
Новый способ мошенничества: воронежцев «разводят» в Сети дешевыми путевками в Крым
Под Воронежем мужчина гулял на деньги с найденной банковской карты, пока его не поймали
В Воронеже появится новый спорткомплекс
В Воронеже мужчина выпал из окна девятого этажа и погиб
После взрыва котельной под Воронежем возбудили уголовное дело
В 2019 году село Лосево Воронежской области могут закрыть для большегрузов
В Воронежской области ученики младших классов сожгли венки на Вечном огне
СМИ: заместитель руководителя управления областного правительства возглавит секретариат мэрии Воронежа
Полицейские поймали обманывавшего воронежцев в Сети скупщика телефонов
Воронежских водителей оставили без бесплатной парковки в выходные из-за фестиваля