В Воронеже водителя автобуса №104 на три дня отстранили от работы за хамство

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-23T09:33:40+03:00

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В Воронеже водителя 104 автобуса на три дня отстранили от работы за хамство пассажиру. Маршрутчик не хотел включать терминал. Об этом сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт» в пятницу, 22 марта.

Такие меры были приняты после того, как горожанин прислал анонимную жалобу активистам. Он рассказал, что все случилось 25 февраля на остановке «Куцыгина». Водитель оскорбил пассажира и остановился посередине дороги. чтобы подключить терминал, но у него не вышло. Пассажиры начали возмущаться задержкой и получилось, что натравил их на мужчину водитель. Сообщение об инциденте активисты направили в Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ответном письме сотрудники ЦОДД написали, что проблемы с терминалом возникли из-за отсутствия интернета. Также они сообщили о том, что с водительским составом провели дополнительный инструктаж и рассказали, как правильно вести себя с пассажирами.

Сообщить об отказе водителя предоставить терминал можно по телефону 228 37 82. Если же водитель говорит, что терминал не работает, то следует звонить по телефону 260 51 23. При жалобе необходимо назвать госномер автобуса и номер маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU