В Воронеже появится новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-22T18:31:49+03:00

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О планах по строительству нового спорткомплекса рассказал первый проректор Воронежского государственного института физической культуры (ВГИФК) Александр Сысоев на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Сысоев сообщил, что здание появится на территории, принадлежащей ВГИФК. Конкретного места при этом не назвал. Зато рассказал, какой будет «начинка» нового спорткомплекса. В нем разместится универсальный дворец спорта, рассчитанный на две тысячи зрителей, включающий в себя борцовский, боксерский, тяжелоатлетический залы. Также в спорткомплексе сделают тир и откроют общежитие на 300 человек.

Напомним, на воронежской дамбе у Чернавского моста сейчас строят Центр гребли на байдарках и каноэ. Там планируют сделать благоустроенный парк, эллинги на 100 лодок, трибуны на 400 мест, построить здание с тремя спортивными залами и плавательный бассейн, площадки для пляжного футбола и волейбола, универсальную спортплощадку, а также велодорожку. Центр собираются открыть в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU