В Воронежской области ученики младших классов сожгли венки на Вечном огне

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-22T18:01:15+03:00

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В среду, 20 марта, в Богучаре ученики младших классов местной школы, мальчишки 9 и 10 лет, похулиганили. А точнее, совершили акт вандализма. Среди бела дня они сожгли венки на Вечном огне в центральном парке райцентра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Повод для такого дикого поступка был типично пацанский – играли на «слабо», удастся ли держать язык за зубами об этой мерзкой выходке или нет. Спор разрешился быстро – пришли дяденьки в форме и пояснили школьникам, что рядом с памятником висели видеокамеры, которые и сняли все их действия.

Учеников теперь поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. А вкатят ли штраф их родителям, пока непонятно. Проверка по факту осквернения Вечного огня только началась.

ИСТОЧНИК KP.RU