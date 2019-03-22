СМИ: заместитель руководителя управления областного правительства возглавит секретариат мэрии Воронежа

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-22T16:23:03+03:00

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В ряде СМИ сообщили о грядущем переходе заместителя руководителя управления региональной политики Романа Паневина на пост руководителя управления главы Воронежа. Эта вакансия не закрыта уже довольно давно. Прежний начальник управления Игорь Лотков ушел на аналогичную должность в областное правительство.

Романа Паневина одно время прочили в преемники его бывшего руководителя Сергея Соколова, ставшего одним из вице-губернаторов. Однако что-то не срослось, и теперь чиновник, имеющий опыт работы в таких разных структурах как ФСБ и Воронежский госуниверситет, сейчас, по официальным данным, находится в длительном отпуске. Сей факт наводит на мысль, что разговоры о переходе, мягко говоря, не беспочвенны.

ИСТОЧНИК KP.RU