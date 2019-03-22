Воронежских водителей оставили без бесплатной парковки в выходные из-за фестиваля

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-22T15:30:42+03:00

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С 22 по 24 в Воронеже проходит IX Международный фестиваль школ-студий TODES, в котором принимают участие около трех тысяч гостей со всех городов России и ближнего Зарубежья. Поэтому в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции ограничат парковку авто у гостиниц, в которых проживают участники праздника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 марта.

В субботу, 23 марта, с 7.00 до 10.00 часов нельзя будет парковаться на территории от дома 12 по улице Платонова до библиотеки им. Никитина (в районе гостиницы «Рамада»). Также с 7.00 до 11.00 парковку ограничат в районе домов 35 и 37 по проспекту Революции. А с 7.00 до 12.00 - в районе гостиницы Hampton by Hilton Voronezh на улице Донбасской.

24 марта, в воскресенье автомобилистам нельзя будет оставлять свои машины с 7.00 до 11.00 по тем же адресам.

Сотрудники Госавтоинспеции просят жителей города заранее предусмотреть возможные пути объезда и места парковки автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU