2019-03-21T18:00:57+03:00
Общество

В Воронеже моют бордюры

На днях «душ» приняли бортовые камни на Петровской набережной
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Коммунальные службы Воронежа продолжают приводить в порядок улицы по поручению мэра. Часть дорог уже освободили от скопившегося за зиму песка. Теперь с помощью мини-техники взялись за мытье бордюров. Так, 20 марта, мини-коммунальная машина «Чистик» привела в порядок бортовой камень на Петровской набережной.

Также силами Комбината благоустройства Ленинского района собрали и вывезли в общей сложности 185 тонн пескосмета с дорог и тротуаров. Работа продолжается на улицах Ворошилова, 20-летия Октября, Плехановская, Донбасская и Кирова. Ежедневно на уборке территории заняты до 30 единиц техники районного комбината благоустройства и бригады работников ручного труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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