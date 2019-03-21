В Воронеже моют бордюры

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-21T18:00:57+03:00

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Коммунальные службы Воронежа продолжают приводить в порядок улицы по поручению мэра. Часть дорог уже освободили от скопившегося за зиму песка. Теперь с помощью мини-техники взялись за мытье бордюров. Так, 20 марта, мини-коммунальная машина «Чистик» привела в порядок бортовой камень на Петровской набережной.

Также силами Комбината благоустройства Ленинского района собрали и вывезли в общей сложности 185 тонн пескосмета с дорог и тротуаров. Работа продолжается на улицах Ворошилова, 20-летия Октября, Плехановская, Донбасская и Кирова. Ежедневно на уборке территории заняты до 30 единиц техники районного комбината благоустройства и бригады работников ручного труда.

ИСТОЧНИК KP.RU