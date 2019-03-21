2019-03-21T17:43:02+03:00
Общество

Директор воронежской УК заплатит 50 тысяч рублей за сосульки

Угрожающие жизни прохожих льдины висели на улице Куцыгина
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Грубое нарушение требований к содержанию многоквартирного дома, в частности, к очистке крыши карнизов от снега и наледи, Государственная жилищная инспекция Воронежской области обнаружила еще в декабре прошлого года. Тогда на доме №19 по улице Куцыгина образовались огромные сосульки.

Инспектор составил акт в отношении должностного лица УК Ленинского района, а УК выдали предписание почистить крышу. Материалы дела передали для решения в суд. В ходе расследования выяснилось, что наледь и сосульки на кровле дома № 19 по ул. Куцыгина не удалялись управляющей организацией на протяжении длительного времени и создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Мировой судья участка №4 в Ленинском судебном признал директора УК виновным в нарушении и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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