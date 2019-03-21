В Воронеже вместе с юными исполнителями выступит известный виолончелист Борис Андрианов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-21T16:13:38+03:00

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В конце марта в столице Черноземья снова пройдет ежегодный проект «Новые имена в Воронеже». 28 марта в ДШИ № 11 имени Носырева состоится конкурсное прослушивание одаренных детей на соискание стипендии фонда «Новые имена». Победители будут награждены также путевкой в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.

Вечером 28 марта в Воронежском концертном зале пройдет гала-концерт проекта «Новые имена в Воронеже» с участием симфонического оркестра ВКЗ. В программе принимают участие Тимур Колесников (скрипка, Воронеж), Сергей Пурик (фортепиано, Воронеж), Алексеев Данила (скрипка, Воронеж), Владимир Иванов (фортепиано, Москва), Михаил Каплоухий (флейта, фортепиано, Москва), Анна Кошкина (виолончель, Москва), а также прославленный виолончелист Борис Андрианов. В этот вечер прозвучат произведения Генрика Венявского, Генриха Эрнста, Франсуа Борна, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Джованни Соллима. Начало в 19.00.

По традиции программа проекта «Новые имена в Воронеже» включает серию благотворительных мастер-классов известных столичных педагогов, в которых примут участие юные талантливые исполнители нашего города.

25 марта в детской художественной школе Воронежа занятие с талантами проведет член художественно-экспертного совета фонда «Новые имена», член Союза художников России Владимир Ларионов (Москва).

С 27 по 29 марта в детской школе искусств № 11 имени Носырева, Воронежском колледже имени Ростроповичей, а также в Борисоглебском музыкальном училище мастер-классы для одаренных детей города и области проведут преподаватель отделения специального фортепиано Центральной музыкальной школы при МГК имени Чайковского Дарья Рябова, скрипач, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаил Готсдинер, виолончелист, преподаватель МГК имени Чайковского Борис Андрианов.

ИСТОЧНИК KP.RU