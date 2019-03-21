В домах воронежских ветеранов начали ремонт ко Дню Победы
Работы проводят за счет казны
фото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа начался ремонт в квартирах двух ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, в феврале, во время посещения ветеранов комиссией с целью оказания медицинской и другой помощи чиновники увидели, в каких плачевных условиях проживают Защитники. По результатам объезда сотрудники управы района признали необходимым проведение косметического ремонта в жилье двух ветеранов.
Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне за бюджетные средства при поддержке депутата Гордумы, и завершатся к концу апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU