2019-03-21T15:01:39+03:00
Общество

В домах воронежских ветеранов начали ремонт ко Дню Победы

Работы проводят за счет казны
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа начался ремонт в квартирах двух ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, в феврале, во время посещения ветеранов комиссией с целью оказания медицинской и другой помощи чиновники увидели, в каких плачевных условиях проживают Защитники. По результатам объезда сотрудники управы района признали необходимым проведение косметического ремонта в жилье двух ветеранов.

Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне за бюджетные средства при поддержке депутата Гордумы, и завершатся к концу апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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