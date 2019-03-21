Воронежцам споет Ирина Аллегрова

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-21T14:51:42+03:00

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13 апреля в Воронеж с концертом приедет Ирина Аллегрова - яркая, эпатажная, харизматичная женщина-эпоха, любимая миллионами поклонников. Вместе с ее голосом они сходили с ума в 80-х, влюблялись в 90-х и строили семьи в 2000-х. И в сегодняшние непростые времена ее новые песни согревают души и вселяют надежду.

В концертной программе для воронежцев Ирина Аллегрова исполнит лучшие песни «всех времен и народов», вошедшие в золотую коллекцию российской эстрады, а также написанные за последнее время и уже ставшие хитами.

Народная артистка России выступит в Event-Hall 13 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU