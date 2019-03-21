В воронежской школе умер 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-21T14:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 марта, в школе №74, расположенной на улице Переверткина, во время уроков умер 15-летний подросток.

- По предварительным данным, сегодня после второго урока ученик 8 класса находился в коридоре школы, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Когда прозвенел звонок на урок, подросток, встав с лавочки, стал терять сознание, его подхватил учитель. Несмотря на комплекс реанимационных мероприятий, проведенных школьным медиком и прибывшей по вызову бригадой скорой медицинской помощи, мальчик скончался.

Что стало причиной смерти, предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам. Следователи начали проверку по факту гибели ребенка и выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП. По их итогам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU