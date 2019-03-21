В Воронеже день рождения музея Есенина отметят концертом
Праздник пройдет 23 марта
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Народный музей Есенина празднует семилетие. Он распахнул свои двери "под котелком" (ул. К. Маркса, 112) 23 марта 2012 года.
День рождения решили отметить праздничным концертом. В программе примут участие фольклорный ансамбль «Радовесь», автор-исполнитель Андрей Апаркин. Местные поэты прочитают гостям свои произведения. Под музыку и пение артистов публика полюбуется «живыми» картинами в технике песочной анимации.
Начало в 15.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU