«Достояние культуры Воронежа» определят 25 марта

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-21T14:30:53+03:00

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25 марта, в День работника культуры, в столице Черноземья выберут самых лучших в культурной сфере. Церемония награждения лауреатов ежегодного форума «Достояние культуры Воронежа» (он проводится с 2007 года) пройдет в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1).

Победителей определят в 13 номинациях: «Музыкальное искусство», «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество», «Театральное искусство», «Образовательная деятельность в сфере культуры», «Культурно-массовая и досуговая деятельность в сфере культуры», «Библиотечное дело», «Духовное служение», «Историко-культурное наследие и музейное дело», «Многолетний вклад в развитие культуры и искусства города Воронежа», «Творческий коллектив», «Меценатство и благотворительность», «Издательское дело».

В программе праздничный концерт с участием лучших коллективов Воронежа и области. Начало в 16.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU