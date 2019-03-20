В Воронеже в двух школах отменили уроки из-за отключения воды

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-20T17:38:06+03:00

В зону аварии попали четыре средних учебных заведения и три детсада [видео]

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили о том, что из-за отключения воды отменили занятия во второй смене в школе № 95. Детей отпустили домой после второго урока. В школе № 99 решили не проводить пятый и шестые уроки.

Всего в зону отключения попали, кроме этих двух школ, попали гимназия № 2 и прогимназия № 2, а также детсады №№ 182, 189 и 193.

Напомним, около 11 утра в среду, 20 марта, из-за прорыва трубопровода диаметров 1000 миллиметров оказалась затоплена дорога на улице Антонова-Овсеенко возле авторынка. Из-за этого воды лишился квартал, ограниченный улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой. В домах на этих улицах, не подпавших под отключение, а также на Московском проспекте и Бульваре Победы и частично в Советском районе напор в кранах сильно ослаблен – текут небольшие струйки. Воду обещают дать только утром 21 марта.

В мэрию утверждают, что откачка воды на дороге завершилась. Также в городской администрации сообщили адреса, по которым будут подвозить техническую воду с 18.00, когда большинство людей будет возвращаться с работы, до 21.00:

Коминтерновский район: улицы Жукова, дома №№ 12а и 15, Владимира Невского, дома №№ 48 и 61-67, Бульвар Победы, 30, 60-й Армии 29а.

Советский район: Пешестрелецкая, 58 (в районе домов с дробями).

ИСТОЧНИК KP.RU