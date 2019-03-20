Из-за прорвавшейся трубы без воды остались 50 тысяч воронежцев
В среду, 20 марта, около 11 утра прорвало водопровод диаметром 1000 миллиметров в районе улицы Антонова-Овсеенко у авторынка. Вода хлынула на дорогу. Машины, пытавшиеся преодолеть огромную лужу на скорости, глохли.
В «РВК-Воронеж» рассказали о последствиях прорыва трубы. Без воды остались жители в районе улиц Хользунова, Владимира Невского и Беговой. По предварительным данным, без нее остались 138 домов, в которых живут 50 тысяч жителей. В то же время значительно снижен напор в кранах (а, значит, текут оттуда мелкие струйки) в кварталах, ограниченных улицами - Московский проспект, Хользунова, Бульвар Победы, Владимира Невского, Беговая, а так же частично в Советском районе.
Воду обещают дать только утром в четверг, 21 марта. Дело в том, что на месте прорыва труба находятся кирпичный забор и фонарный столб. Мэрия направила на место потопа спецтехнику для откачки воды.
Напомним, 11 декабря 2018 года в Коминтерновском и Центральном районах, масштабность которой официальные лица по сути замалчивали. Между тем, многие дома тогда остались без воды почти на двое суток.
Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU