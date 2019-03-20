Воронежских нарушителей на трассе М-4 пугают игрушечными цепями

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-20T07:00:53+03:00

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На воронежской трассе М-4 «Дон» начали бороться с нарушителями, проезжающими бесплатно по платному участку дороги. Правда, метод был выбран весьма сомнительный. На шлагбаумы повесили пластиковые цепи, которые лишь позабавили автолюбителей. Фото новшества опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Новый метод борьбы с «зайцами» на М-4 «Дон». Решили бороться теперь «по-крупному» и повесили серьёзные на вид цепи. Но эти ребята не учли то, что под весом металлических цепей, эти шлагбаумы просто не поднимутся. Поэтому пришлось вешать бутафорские пластиковые, - подписал снимки автор поста.

Напомним, в начале марта в «Автодоре» заявили, что гибкие шлагбаумы, с которыми легко справляются водители-халявщики, заменят на жесткие алюминиевые. Установка подобных только началась.

ИСТОЧНИК KP.RU