Воронежских нарушителей на трассе М-4 пугают игрушечными цепями
На воронежской трассе М-4 «Дон» начали бороться с нарушителями, проезжающими бесплатно по платному участку дороги. Правда, метод был выбран весьма сомнительный. На шлагбаумы повесили пластиковые цепи, которые лишь позабавили автолюбителей. Фото новшества опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Новый метод борьбы с «зайцами» на М-4 «Дон». Решили бороться теперь «по-крупному» и повесили серьёзные на вид цепи. Но эти ребята не учли то, что под весом металлических цепей, эти шлагбаумы просто не поднимутся. Поэтому пришлось вешать бутафорские пластиковые, - подписал снимки автор поста.
Напомним, в начале марта в «Автодоре» заявили, что гибкие шлагбаумы, с которыми легко справляются водители-халявщики, заменят на жесткие алюминиевые. Установка подобных только началась.
ИСТОЧНИК KP.RU