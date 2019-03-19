Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Шопена и Рахманинова

СЕГОДНЯ 22:54 2019-03-19T22:54:06+03:00

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24 марта в Воронеж с концертом приедет пианист Каспарас Уинскас (Литва-Великобритания). Музыкант - постоянный участник концертных серий «Мастера фортепиано» (Норвегия), «Фантастические пианисты» (Япония) и многих международных фестивалей в Европе и США, включая знаменитые музыкальные форумы Аспена (США), Вербье (Швейцария), Nordland Musikkfestuke (Норвегия). Предыдущие концертные сезоны отмечены его выступлениями с Королевским камерным оркестром Валлонии (Бельгия), Литовским государственным симфоническим оркестром, Филармоническим оркестром Севера Чехии, Зюдвестфален Филармоник (Германия), Лиепайским симфоническим оркестром (Литва), Краковским филармоническим оркестром (Польша), сольные концерты пианиста прошли в Вигмор Холле (Лондон), Карнеги Холле (Нью-Йорк), Берлинской филармонии, Аудитории Интернасьональ (Мадрид), Кеннеди Центре (Вашингтон), в концертном зале Бозар (Брюссель).

Музыкант получил признание критиков и слушателей как выдающийся представитель романтическо-виртуозного исполнительского стиля. В Воронеже вместе с симфоническим оркестром ВКЗ Каспарас Уинскас исполнит произведения Баха, Вивальди, Бетховена, Шопена, Рахманинова.

Концерт пройдет в ВКЗ 24 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU