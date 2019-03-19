Воронежцам сыграют японские барабанщики

СЕГОДНЯ 22:47 2019-03-19T22:47:28+03:00

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Группа барабанщиков Dadada-Dan Tenko, созданное в 1987 году танцором и хореографом Isaya Mondori, в своих выступлениях совмещает современное искусство и японские традиции. После многих лет опыта в качестве классического танцора Mondori принял решение искать индивидуальный танцевальный стиль. Со временем он открыл для себя японские барабаны, которые сделали танец более энергичным и активным.

Эта комбинация танца и мощности инструментов отражена в шоу. Это синтез музыки, театра и танца. Девять молодых артистов играют на национальных японских инструментах, таких как taiko, samisen, японская флейта и других. Они виртуозно выполняют юмористические музыкальные номера с игривой легкостью. Но за этой «игривостью» прячется суровая дисциплина и ежедневные тренировки, в ходе которых участники шоу совершенствуют физическую силу и практикуются в синхронности. Громогласный рев барабанов Tenko создает на сцене визуальный и музыкальный спектакль в лучших традициях современной музыки и возвышенной японской культуры.

Концерт пройдет в ВКЗ 4 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU