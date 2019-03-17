В воронежских лесах «проредят» больные и загущенные посадки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-17T17:30:00+03:00

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С наступлением весны в лесничествах Воронежской области началась работа по уходу за зелеными насаждениями. Ее задача повысить качество деревьев, чтобы оно отвечало рекреационным требованиям – служить местом отдыха горожан и источником свежего воздуха. С этой целью ежегодно проводятся лесоводственные уходы, при которых удаляют нежелательные деревья. Это деревья, переставшие расти, сухие или ослабленные болезнями и вредителями.

В том случае, если посадки слишком густые, для их прореживания могут удалять и здоровые деревья.

-Оставшиеся лучшие деревья, получив дополнительное жизненное пространство, как говорят лесники «набирают полнодревесность» - в течение 3-5 лет после рубок ухода увеличиваются в толщину, - поясняют специалисты. - В результате слой коры, особенно в нижней части, увеличивается, и дерево становится более устойчиво к повреждению от низовых пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU