2019-03-16T20:02:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области вора вычислили по отпечаткам пальцев

Парень похитил у липчанки сумку
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Нововоронеже похитителя сумки у продавщицы нашли по отпечаткам пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 марта.

Накануне в полицию обратилась 53-летняя жительница Липецка. Она рассказала, что 15 марта около 10 утра во время торговли у нее из-за прилавка стащили сумку, в которой был кошелек с 13 тысячами рублей и паспорт. Горожанка запомнила, в какую сторону побежал вор. При осмотре территории во дворе одного из домов сотрудники полиции обнаружили часть украденных вещей, в том числе и паспорт, на котором похититель оставил отпечатки пальцев. .

После проверки по базам выяснилось, что парень ранее привлекался к ответственности за подобные преступления. Им оказался 18-летний житель Воронежа. Его задержали. Вину он отрицать не стал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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