Воронежцам обещают отрезать ногу за кормление собаки у типографии

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-16T08:38:48+03:00

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В Воронеже появилось пугающее объявление. Обнаружили его на улице 9 Января у типографии. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети.

Основной посыл обращения прост и вопросов не вызывает: «Собаку не кормить». Далее следует объяснение причин требования. Авторы рассказывают, что животное питается специальным кормом, а еда, которую ей предлагают неравнодушные горожане, может навредить питомцу. Вот только в конце вывеска отличается от других похожих. Видимо, чтобы информация была убедительной, авторы пригрозили: «Директор узнает, отпилит ногу».

Скорее всего, объявление написано в шутливой форме, и ноги у всех будут целы. Но воронежцы не удержались от шуток в комментариях:

- Ногами собака, видимо, питается, - написал горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU