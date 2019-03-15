2019-03-15T17:13:51+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали мошенника, который выманил у пенсионерки 12 тысяч рублей

Мужчина позвонил женщине и представился ее сыном, попавшим в ДТП
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже спустя полгода поймали мошенника, который выманил у пенсионерки 12 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 марта.

В июле прошлого года 64-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он рассказал, что попал в ДТП, и ему срочно нужны деньги. Сумму она должна была передать через посредника, который приехал к ней домой и забрал 12 тысяч рублей. Позже женщина позвонила сыну и узнала, что ни в какую аварию он не попадал.

Накануне сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 35-летний житель Самарской области. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признал вину. Сейчас выясняется, не совершал ли мужчина других подобных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Жителю Самарской области грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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