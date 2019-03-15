2019-03-15T15:13:15+03:00
Происшествия

В одной из аптек Воронежской области нашли нарушения температурного режима хранения лекарств

Директора оштрафовали на шесть тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Нижнедевицком районе во время проверки в одной из аптек обнаружили нарушения норм температурного режима при хранении лекарств. Кроме того, в наличии отсутствовали препараты первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 15 марта.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО «Центрмедторг» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Мировой суд оштрафовал директора на шесть тысяч рублей. Однако, прокуратура направила заявление в Арбитражный суд Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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