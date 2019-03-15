В Воронежской области поезд сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-15T14:02:40+03:00

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В Лискинском районе на станции Абрамовка сошел с рельсов товарный поезд. У пустого вагона оторвались две колесные пары. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД в пятницу, 15 марта.

ЧП случилось 14 марта в 14.08. Поезд следовал из Валуек в Пензу. Из-за небольшой скорости серьезных последствий удалось избежать. С рельсов сошли всего два порожних вагона. К счастью, никто не пострадал.

- В 16-14 восстановительные работы на станции полностью завершили. Задержек в графике движения поездов не было. Оперативная комиссия Юго-Восточной железной дороги выясняет причины произошедшего, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU