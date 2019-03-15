2019-03-15T13:51:01+03:00
Общество

Под Воронежем планируют построить Научно-образовательный центр

В нем будут заниматься математическими, естественно-научными и цифровыми разработками
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший четверг,14 марта, глава региона Александр Гусев провел совещание, темой которого стало создание Научно-образовательного центра (НОЦ).

В обсуждении концепции будущего центра вместе с губернатором приняли участие первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий и его коллеги из других вузов, а также представители бизнес-сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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