2019-03-15T08:30:35+03:00
Общество

В Воронеже попытаются привести в порядок подземный переход у политеха

Но о масштабном ремонте пока речи не идет
Виктор ПАВЛОВ
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Пока переход выглядит не то чтобы блестящеПока переход выглядит не то чтобы блестящеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии Воронежа пообещали облагородить переход на Московском проспекте, 14 - около остановки "Политехнический институт". Речь идет о косметическом ремонте, возвращении освещения и уборке накопившегося мусора. А вот масштабных перемен придется подождать как минимум до конца года.

Переход у ВГТУ, как и ещё три других подземных перехода, планируется передать в концессию. После там проведут реконструкцию. Работы в мэрии оценили ориентировочно в 41 млн рублей. Реконструкция запланирована на 2019-2021 годы.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях на обрушение потолка в переходе. Свисающая металлическая конструкция едва не стала причиной травмы лица пешехода. Переход стал выглядеть столь плачевно после пожара, случившегося 7 декабря 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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