В Воронеже попытаются привести в порядок подземный переход у политеха
В мэрии Воронежа пообещали облагородить переход на Московском проспекте, 14 - около остановки "Политехнический институт". Речь идет о косметическом ремонте, возвращении освещения и уборке накопившегося мусора. А вот масштабных перемен придется подождать как минимум до конца года.
Переход у ВГТУ, как и ещё три других подземных перехода, планируется передать в концессию. После там проведут реконструкцию. Работы в мэрии оценили ориентировочно в 41 млн рублей. Реконструкция запланирована на 2019-2021 годы.
Ранее горожане пожаловались в соцсетях на обрушение потолка в переходе. Свисающая металлическая конструкция едва не стала причиной травмы лица пешехода. Переход стал выглядеть столь плачевно после пожара, случившегося 7 декабря 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU