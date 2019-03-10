В Воронеже в переходе у «политеха» обрушился потолок

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-10T20:34:45+03:00

Попытка пройти по нему едва не закончилась для местных жителей травмой лица

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В Воронеже в подземном переходе на Московском проспекте, 14, расположенном около остановки «Политехнический институт», обрушился потолок. Попытка пройти по нему едва не закончилась для горожан травмой лица. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

- Подземный переход у политеха вышел из строя полностью. Нет света, обвалилось металлическое покрытие потолка после недавнего «идеального ремонта», который здесь провели в июне 2018 года. Моя попытка и ещё одного пешехода пройти по подземке едва не закончилась травмой лица, - написала жительница Воронежа Галина.

Горожане рассказали также, что неоднократно подавали жалобы на сайте администрации, но они ни к чему не привели.

- В понедельник, наверное, пешеходы перекроют проезд над этим переходом, так как проходимость в этом месте очень высокая, - отметила Галина.

Напомним, недавно стало известно, что переход у ВГТУ, как и ещё три других подземных перехода, планируется передать в концессию. После там проведут реконструкцию. Работы в мэрии оценили ориентировочно в 41 млн рублей. Реконструкция запланирована на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU