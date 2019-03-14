Воронежская область в рамках проекта «Городская среда» получит из федерального бюджета 830 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-14T14:42:39+03:00

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Спикер регионального парламента также отметил, что благодаря выделяемому финансированию в 2019 году удастся сохранить объем работ на уровне не ниже прошлого года. Владимир Нетёсов напомнил, что в прошлом году в рамках проекта «Городская среда» в Воронежской области новый облик получили 116 дворов и 31 общественная территория. Ранее, в 2017 году были благоустроены 147 дворов и 19 видовых мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU