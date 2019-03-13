В Воронеже проходят занятия по дансинг-терапии

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-13T18:55:05+03:00

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В Центральном районе стартовал новый социальный проект - дансинг-терапия. Он помогает в реабилитации людей с болезнями движения. На сегодняшний день в Воронеже насчитывается более 5000 людей, страдающих этим опасным заболеванием. Последние два десятилетия болезнь Паркинсона имеет тенденцию к «омоложению»: симптомы могут проявляться и в 40, и даже 35 лет, это связано с генетическими нарушениями, изменением стиля жизни, неблагоприятной экологией.

Занятия по дансинг-терапии проводятся специалистами Воронежской областной клинической больницы № 1 каждое воскресенье в 10.00 в ДК железнодорожников (ул.Никитинская, 1), они бесплатные. Желающие могут присоединиться, для этого необходимо записаться по телефону 8-960-102-93-44 (Элеонора).

ИСТОЧНИК KP.RU