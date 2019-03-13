В Воронежской области при странных обстоятельствах погибла 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-13T15:13:47+03:00

Врачи скорой так и не нашли девочку, когда ей понадобилась помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ее опекунша забеспокоилась лишь на третий день после пропажи

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Трагический случай, заинтересовавший правоохранителей, произошел в Борисоглебске.

15-летняя девочка выпивала спиртное вместе с подругами, а потом убежала от них - возможно, после вспыхнувшей ссоры. Те не смогли ее догнать.

Примерно в 23.00 девочка позвонила по телефону 112 и сообщила, что ей плохо. Она рассказала, что находилась в лесу вблизи поймы реки Ворона. Сотрудники скорой помощи приехали на место, но так и не нашли подростка.

Девочку обнаружили мертвой 12 марта. Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, на теле не было видимых следов насильственной смерти. Основная версия гибели - переохлаждение.

Выяснилось, что опекун погибшей лишь на третьи сутки сообщила в полицию о пропаже ребенка. При этом девочка уже сбегала из дома на непродолжительное время. Ее действия оценят правоохранители. Расследование взял под свой контроль глава следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU