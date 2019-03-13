2019-03-13T12:49:15+03:00
Общество

Диагноз "корь" подтвердили у шести воронежцев

Однако эпидемии в Роспотребнадзоре не ждут
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анастасия Осипова
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Шесть случаев заболевания кори зафиксировано в Воронеже. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четверых детях из одной семьи в микрорайоне Тенистый, а также об одном ребенке и одном взрослом из Коминтерновского района.

- Дети не привиты по причине отказа родителей, у взрослого отсутствуют сведения о прививках против кори. Медицинское наблюдение за теми, кто с ними контактировал, проводится ежедневно, - говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавлют, что угроза распространения заболевания в образовательных учреждениях отсутствует. Те, кто не привит, переведены на домашнее обучение. Тем, кто прошел вакцинацию, инфекция не грозит.

Отметим, что 99% жителей Воронежской области до 35 лет привиты от кори. Среди людей постарше - до 55 лет - процент ниже - 95.

Вопросы, касающиеся профилактики кори, можно задать по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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