Диагноз "корь" подтвердили у шести воронежцев
Шесть случаев заболевания кори зафиксировано в Воронеже. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четверых детях из одной семьи в микрорайоне Тенистый, а также об одном ребенке и одном взрослом из Коминтерновского района.
- Дети не привиты по причине отказа родителей, у взрослого отсутствуют сведения о прививках против кори. Медицинское наблюдение за теми, кто с ними контактировал, проводится ежедневно, - говорят в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавлют, что угроза распространения заболевания в образовательных учреждениях отсутствует. Те, кто не привит, переведены на домашнее обучение. Тем, кто прошел вакцинацию, инфекция не грозит.
Отметим, что 99% жителей Воронежской области до 35 лет привиты от кори. Среди людей постарше - до 55 лет - процент ниже - 95.
Вопросы, касающиеся профилактики кори, можно задать по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU