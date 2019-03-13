Пиар-менеджер певицы из Воронежа Юлии Началовой рассказала о ее состоянии

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-13T11:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пиар-менеджер певицы из Воронежа Юлии Началовой рассказала о состоянии артистки. По словам, Анны Исаевой, состояние все еще оценивается как "не очень хорошее".

Напомним, что Началова попала в больницу еще в начале недели - 11 марта. По неподтвержденным данным, причина госпитализации - резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. Не секрет, что певица с недавних пор скрывает изуродованные болезнью руки под перчатками.

Добавим, сайт kp.ru писал о том, что минувшим вечером Юлии стало еще хуже. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители звезды до последнего старались сохранить в тайне состояние ее здоровья, но в итоге менеджер Началовой опубликовал официальное заявление:

"Несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность - она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU