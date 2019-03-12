Воронежский механический завод и КБХА войдут в особую структуру ракетного двигателестроения
12 марта в Воронеже обсудили создание интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Решение о ее создании приняли в "Роскосмосе" в конце февраля.
В структуру войдет ряд профильных предприятий, в том числе Конструкторское бюро химавтоматики и Воронежский механический завод. Управляющей компанией выступит химкинское "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко".
Как заявил директор "Энергомаша" Игорь Арбузов, реорганизация завершится к концу этого года. До 2027 года планируется создание новых производственных мощностей, реконструкция испытательной базы и разработка цифровых систем, необходимых для работы структуры.
ИСТОЧНИК KP.RU