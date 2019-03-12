Воронежский перекресток словно магнитом притягивает однотипные аварии

СЕГОДНЯ 20:37 2019-03-12T20:37:57+03:00

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На одном из самых неоднозначных воронежских перекрестков произошло ДТП по хорошо знакомому сценарию. Дело в том, что многие автомобилисты начисто забывают: уходить с кругового перекрестка можно только с правого ряда, но никак не со среднего. Пересечение Остужева и Ленинского проспекта просто притягивает такие аварии.

Перекресток на Остужева - это именно "кольцо". Направо можно уходить только с крайнего ряда!

12 марта "Хендэ" съезжал с кольца и протаранил внедорожник "Мерседес", который продолжал движение по кругу. Мог ли водитель немецкой иномарки затормозить и избежать столкновения, выяснят в ГИБДД.

В сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа" происшествие комментируют эмоционально: "В городе много любителей выезжать с кольца с любой полосы, надоело уже уворачиваться". Другие намекают то, что на этом круговом перекрестке можно подзаработать на ОСАГО (вплоть до того момента, как на пороге квартиры появятся полицейские).

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ИСТОЧНИК KP.RU