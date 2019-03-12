С воронежских улиц вывозят остатки снега и песок

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-12T19:14:09+03:00

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С потеплением стремительно растаял последний снег на улицах Воронежа, и в воздух из-под колес машин полетела пыль из остатков смеси, которой в течение зимы посыпали дороги города. Комбинаты благоустройства районов города по поручению мэра приступили к сбору и вывозу пескомета, а также очистке улиц от обнажившегося мусора.

В ночь с 11 на 12 марта на улицах Ленинского района работали 18 единиц спецтехники и 21 работник ручной уборки. Вывезено 48 тонн пескосмета с дамбы ВОГРЭС и 73 кубометров снега с улицы Кирова и площади Ленина. Пять комбинированных дорожных машин и два трактора со щетками подметали магистральные и второстепенные улицы.

В Центральном районе ежедневно уборкой заняты 25 единиц различной коммунальной специализированной уборочной техники и более 50 работников ручной уборки. Остатки снега вывозят с улиц Кольцовской, Ленина, Чайковского, площади Никитина, Привокзальной площади и бульвара Карла Маркса. Пескосмет собирают с проспекта Революции, улиц Кольцовской, Плехановской, Степана Разина, Ленина, Декабристов, Таранченко, развязки Северного и Чернавского мостов. Дворники прошли и собрали зимний мусор с улиц Мира, Феоктистова, Студенческой, Ленина, Пушкинской, Декабристов.

В Железнодорожном районе с остатками пескосмета боролись на улицах Остужева от Остужевского кольца до Северного моста (обе стороны), на Северном мосту и участке Ленинского проспекта от Димитрова до Остужевского кольца (обе стороны). ПУМ «Вихрь» прометал обе стороны участка улицы Остужева (от кольца до Северного моста) и Ленинского проспекта.

Комбинат благоустройства Левобережного района бросил силы на вывоз пескосмета с улиц Ростовская и Новосибирская. Фронтальные погрузчики, трактора со щетками, самосвалы собирают мусор с обочин и газонов вдоль магистралей района. Работа продолжается круглосуточно.

В Коминтерновском районе приводят в порядок Московский проспект, Бульвар Победы, улицы Хользунова, Лизюкова, Антонова – Овсеенко, Жукова, 60-й Армии, а так же Владимира Невского, в районе храма Ксении Петербуржской.

Прицепная подметально-уборочная машина «Магистраль» эффективно убирает с улиц пескосмет, при этом практически не поднимает пыль, благодаря эффективной системе увлажнения поверхности. Двигаясь со скоростью 5 км/час, «Магистраль» способна собрать до 50 тонн песка за рабочую смену. Помимо этого, ежедневно на магистральных улицах ведется сбор бытового мусора, образовавшегося после таяния снега.

ИСТОЧНИК KP.RU