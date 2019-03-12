На Нововоронежской атомной станции запустят седьмой энергоблок

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-12T19:02:39+03:00

При этом выработка энергии вырастет в полтора раза

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Седьмой энергоблок Нововоронежской атомной станции будет включен в сеть в мае. Об этом заявил директор предприятия Владимир Поваров. После сдачи объекта суммарная мощность станции должна увеличиться в полтора раза.

В 2018 году выработка электроэнергии на АЭС составила порядка 16 млрд кВтч. Кроме того, был снова включен в сеть четвертый энергоблок: закончилась его масштабная модернизация. Теперь срок его эксплуатации продлили еще на 60 лет.

За прошлый год налоговые отчисления станции составили более 9,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU