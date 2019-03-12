На Нововоронежской атомной станции запустят седьмой энергоблок
При этом выработка энергии вырастет в полтора раза
Нововоронежская атомная станция станет мощнееФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:
Седьмой энергоблок Нововоронежской атомной станции будет включен в сеть в мае. Об этом заявил директор предприятия Владимир Поваров. После сдачи объекта суммарная мощность станции должна увеличиться в полтора раза.
В 2018 году выработка электроэнергии на АЭС составила порядка 16 млрд кВтч. Кроме того, был снова включен в сеть четвертый энергоблок: закончилась его масштабная модернизация. Теперь срок его эксплуатации продлили еще на 60 лет.
За прошлый год налоговые отчисления станции составили более 9,1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU