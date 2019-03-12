2019-03-12T15:41:39+03:00
Происшествия

Четыре воронежца организовали подпольное казино

Салон четыре месяца работал в подвале в Коминтерновском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники полиции разоблачили подпольное казино, которое работало в одном из подвалов в Коминтерновском районе с октября 2018 по январь 2019 года. Салон организовали четыре местных жителя: двое мужчин 20 и 34 лет и две женщины 27 и 31 года.

Во время обыска в помещении салона обнаружили 24 игровых автомата, которые вместе с другими уликами, изъяли правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела следователи допросили местных жителей из числа пользовавшихся услугами казино, которые выступили свидетелями.

- Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Астахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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