Бывший главный тренер Воронежской области по шахматам получил 13 лет колонии строгого режима за насилие над учеником

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-12T15:15:56+03:00

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В понедельник, 11 марта, Туапсинский районный суд вынес приговор по делу бывшего главного тренера Воронежской области по шахматам Михаила Кислова. Напомним, его обвиняли в развратных действиях в отношении 12-летнего ученика в октябре 2016 года в Батуми и в марте 2017 года в поселке Небуг Краснодарского края.

Статья «тяжелая», предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Михаилу Кислову дали чуть выше нижнего предела – 13 лет колонии строгого режима и запрет работы с детьми в течение 15 лет. Приговор все равно будут обжаловать.

- Очевидно, что для моего брата, человека, страдающего болезнью сердца и предстательной железы – это, по сути, смертельный приговор, - считает Сергей Кислов. – Главное и единственное, на чем основано обвинение, слова мальчика, который сейчас является мастером ФИДЕ (ему идет уже 15-й год). На суд его не вызывали, то есть, по сути, утверждение, высказанное им во время следствия, и является основанием, чтобы отправить моего брата на 13 лет в тюрьму. Получается, есть слова мальчика против слов Михаила, который свою вину не признал. Однако суд принял сторону обвинения, несмотря на то, что больше показаний, по которым моего брата можно было бы признать педофилом, не было. Более того, защита представила массу положительных оценок работы Михаила. Но прокурор эти высказывания жестко прерывала: «Мне надоело слушать хвалебные речи!». Выходит, теперь каждый тренер будет бояться заниматься с учеником наедине. А вдруг перейдет кому-то дорогу и мальчика его враги используют в своих интересах?

ИСТОЧНИК KP.RU