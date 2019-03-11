Валерий Меладзе споет воронежцам
3 апреля в Воронеж с концертом приедет ярчайшая фигура отечественного шоу-бизнеса - Валерий Меладзе. Современную российскую сцену невозможно представить без его проникновенного вокала и образных, глубоких песен, созданных для него братом Константином Меладзе. За свой творческий путь, который длится уже больше четверти века, певец дал несколько тысяч концертов. Его композиции покоряли самые авторитетные хит-парады. Многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», премий «Муз-ТВ» и «Ру.ТВ», неоднократно признавался лучшим исполнителем. Его творчество завораживает поклонниц.
В этот раз Валерий Меладзе привезет воронежцам программу «Свободный полет».
Концерт пройдет 3 апреля в Event-hall, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU