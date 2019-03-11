Валерий Меладзе споет воронежцам

СЕГОДНЯ 22:57 2019-03-11T22:58:29+03:00

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3 апреля в Воронеж с концертом приедет ярчайшая фигура отечественного шоу-бизнеса - Валерий Меладзе. Современную российскую сцену невозможно представить без его проникновенного вокала и образных, глубоких песен, созданных для него братом Константином Меладзе. За свой творческий путь, который длится уже больше четверти века, певец дал несколько тысяч концертов. Его композиции покоряли самые авторитетные хит-парады. Многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», премий «Муз-ТВ» и «Ру.ТВ», неоднократно признавался лучшим исполнителем. Его творчество завораживает поклонниц.

В этот раз Валерий Меладзе привезет воронежцам программу «Свободный полет».

Концерт пройдет 3 апреля в Event-hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU