2019-03-11T22:58:29+03:00
Звезды

Валерий Меладзе споет воронежцам

Артист привезет программу «Свободный полет»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

3 апреля в Воронеж с концертом приедет ярчайшая фигура отечественного шоу-бизнеса - Валерий Меладзе. Современную российскую сцену невозможно представить без его проникновенного вокала и образных, глубоких песен, созданных для него братом Константином Меладзе. За свой творческий путь, который длится уже больше четверти века, певец дал несколько тысяч концертов. Его композиции покоряли самые авторитетные хит-парады. Многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», премий «Муз-ТВ» и «Ру.ТВ», неоднократно признавался лучшим исполнителем. Его творчество завораживает поклонниц.

В этот раз Валерий Меладзе привезет воронежцам программу «Свободный полет».

Концерт пройдет 3 апреля в Event-hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минюсте зарегистрировали приказ, который позволит штрафовать за неоплату парковок в Воронеже
В мэрии Воронежа объяснили, почему просел тротуар у Памятника Славы
Авиарейсы из Воронежа в Тбилиси отложили на 25 дней
Умер председатель совета директоров «Воронежстальмоста» Владимир Боровиков
Бывший ректор Воронежской академии искусств объяснил, почему запретил артистам МХАТа пить и курить
Чиновники пообещали сделать воронежскую «Большую экологическую тропу» безопасной в 2019 году
В Воронежской области «поломавшегося» водителя-дальнобойщика спасли гаишники
В Воронеже открылся телефон доверия, по которому можно сдать наркоторговцев
В этом году на улицах Воронежа появятся 4050 новых деревьев
Заседание суда о законности штрафов на воронежских платных парковках перенесли
Воронежский авиазавод хочет перевооружиться под новый «Ил-114-300»
В Воронеже стерилизовали 1069 бездомных животных
Добыча грабителей воронежского отделения банка составила 10 миллионов рублей
За год воронежцы собрали на переработку 3,5 тонны пластика
В Воронеже воры в масках обчистили квартиру на 420 тысяч рублей
Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте
В Воронеже выступит певица LP
Мэрия Воронежа опровергла слухи об отставке вице-мэра по градостроительству
Житель Воронежской области за повторную езду пьяным будет 250 часов мести улицы
В Воронежской области сын убил мать ножом в сердце
В Воронеже выбрали дублера губернатора
Воронежская звезда российской гимнастики Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей чемпионата России