Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте
В понедельник, 11 марта, в отдел МВД России по Новоусманского району нагрянули сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Причем пришли по душу самого начальника Анатолия Уварова. Его задержали в рабочем кабинете.
В региональном управлении Следственного комитета заявили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (до четырех лет лишения свободы). В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что сейчас проводят служебную проверку информации о неправомерных действиях новоусманских коллег.
Анатолий Уваров возглавляет новоусманскую полицию с апреля 2017 года, до этого он занимал аналогичную должность в Эртильском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU