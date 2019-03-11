Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-11T16:03:37+03:00

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В понедельник, 11 марта, в отдел МВД России по Новоусманского району нагрянули сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Причем пришли по душу самого начальника Анатолия Уварова. Его задержали в рабочем кабинете.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (до четырех лет лишения свободы). В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что сейчас проводят служебную проверку информации о неправомерных действиях новоусманских коллег.

Анатолий Уваров возглавляет новоусманскую полицию с апреля 2017 года, до этого он занимал аналогичную должность в Эртильском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU