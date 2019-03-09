В Нововоронеже на возвращавшихся из храма пожилых супругов напал грабитель
22 января около 12.10 домой из местного храма возвращалась пожилая супружеская пара. Путь пенсионеров пролегал через парк культуры и отдыха, расположенный на улице Курчатова Нововоронежа.
В какой-то момент, пожилые люли заметили, что им навстречу быстрым шагом идет незнакомый мужчина. Незнакомец резким движением оттолкнул 80-летнего мужчину. Тот упал на землю. Затем грабитель сильным рывком, выхватил из руки 79-летней горожанки сумку, в которой были документы и 14 400 рублей. Так грабитель и убежал.
Лишь в марте полицейские смогли выйти на преступника. Им оказался 33-летний житель поселка Колодезный Каширского района. Мужчина ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления. Сейчас он находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Рецидивист может на 7 лет отправиться за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU