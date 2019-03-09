2019-03-09T18:53:59+03:00
Происшествия

В Нововоронеже на возвращавшихся из храма пожилых супругов напал грабитель

Он выхватил сумку с 14 тысячами рублей
Олег ИВАНОВ
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Сейчас преступник находится под стражейСейчас преступник находится под стражейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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22 января около 12.10 домой из местного храма возвращалась пожилая супружеская пара. Путь пенсионеров пролегал через парк культуры и отдыха, расположенный на улице Курчатова Нововоронежа.

В какой-то момент, пожилые люли заметили, что им навстречу быстрым шагом идет незнакомый мужчина. Незнакомец резким движением оттолкнул 80-летнего мужчину. Тот упал на землю. Затем грабитель сильным рывком, выхватил из руки 79-летней горожанки сумку, в которой были документы и 14 400 рублей. Так грабитель и убежал.

Лишь в марте полицейские смогли выйти на преступника. Им оказался 33-летний житель поселка Колодезный Каширского района. Мужчина ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления. Сейчас он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Рецидивист может на 7 лет отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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