Жителю Воронежской области за украденную бутылку водки грозит до 4 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-09T15:55:40+03:00

Мужчина жалуется, что на преступление его толкнула острая нехватка денег

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В Кантемировском районе задержали 32-летнего жителя села Митрофановка. Вечером 6 марта этот мужчина пришел в продуктовый магазин на улице Кирова и попросил продавца дать в долг несколько бутылок алкоголя.

Женщина, хоть и не знала покупателя, но все же связалась с собственником магазина. Тот-то и вспомнил, что этот «покупатель» уже несколько раз брал товар в долг и ничего не вернул.

Мужчина, получив отказ, выхватил спиртное, оттолкнул продавца и просто сбежал. Сотрудница магазина обратилась в полицию.

32-летнего местного жителя вскоре задержали. Все что он мог, так это жаловаться полицейским на нехватку денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU