Жителю Воронежской области за украденную бутылку водки грозит до 4 лет тюрьмы
В Кантемировском районе задержали 32-летнего жителя села Митрофановка. Вечером 6 марта этот мужчина пришел в продуктовый магазин на улице Кирова и попросил продавца дать в долг несколько бутылок алкоголя.
Женщина, хоть и не знала покупателя, но все же связалась с собственником магазина. Тот-то и вспомнил, что этот «покупатель» уже несколько раз брал товар в долг и ничего не вернул.
Мужчина, получив отказ, выхватил спиртное, оттолкнул продавца и просто сбежал. Сотрудница магазина обратилась в полицию.
32-летнего местного жителя вскоре задержали. Все что он мог, так это жаловаться полицейским на нехватку денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU