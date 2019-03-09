2019-03-09T09:39:20+03:00
Общество

Загоревшаяся на телебашне к 8 марта роспись в стиле гжель поразила воронежцев

Кроме того, по гигантскому сооружению «пробегала» восьмерка и сердечки
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Увидеть великолепие красок можно будет и 9 марта. Башня будет светиться с 18:30 до 23:00.Увидеть великолепие красок можно будет и 9 марта. Башня будет светиться с 18:30 до 23:00.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Десятки воронежцев останавливались 8 марта, чтобы посмотреть на становящееся уже традиционным световое шоу. Мы уже писали, что к Международному женскому дню специалисты воронежской телебашни подготовили праздничную программу подсветки.

На этот раз динамическое освещение, которое состоит более чем из 4400 пиксельных светильников, помогло раскрасить башню росписью в стиле гжель. На белом фоне появилось множество синих узоров. Следом по сооружению пустили «бегать» огромную красную восьмерку, которую можно было разглядеть из многих уголков центра города. А, пожалуй, самой для популярной для фото стала задумка с сердцами, поднимающимися снизу вверх. Быть может, воронежцев привлекала яркость этой «открытки»?

Напомним, что увидеть великолепие красок можно будет и 9 марта. Башня будет светиться с 18:30 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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