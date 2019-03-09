2019-03-09T01:18:47+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль циркового искусства

Форум посвятят Анатолию Дурову
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Анатолий Дуров.Анатолий Дуров.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Всемирный день цирка в Воронеже отметят фестивалем циркового искусства. Форум посвятят Анатолию Дурову и приурочат к 100-летию создания государственного цирка в России. Durov Fest пройдет 20 апреля.

В программе - выступления детских цирковых коллективов, а также большая развлекательная часть, которая пройдет на предшествующей фестивалю неделе. Среди событий творческая встреча с Народным артистом РСФСР, известным дрессировщиком хищников, бывшим художественным руководителем Воронежского цирка Борисом Бирюковым, выставка «Зрелищная культура конца XIX - начала XX веков», лекция о жизни и творчестве Анатолия Дурова, круглый стол «Цирк с животными или без», спектакль-читка по книге Виктора Силина «История Воронежского цирка». Основные мероприятия фестиваля пройдут в Доме-музее Дурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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