В праздничные дни на воронежских дорогах будут выявлять нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-07T18:44:06+03:00

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В течение трех дней, с 8 по 10 марта, на дорогах региона будут дежурить дополнительные экипажи ДПС для выявления водителей с признаками опьянения.

- Массовые проверки направлены, прежде всего, на стабилизацию обстановки с аварийностью на территории региона, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к сотрудникам ГИБДД, действия которых в первую очередь нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения, и выявление нарушений ПДД. Проведение подобных профилактических мероприятий помогает не только выявить водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, предупредить беду на дороге, но и повысить ответственность участников дорожного движения.

Сотрудники полиции просят участников дорожного движения обращать внимание на случаи обнаружения на дорогах нетрезвых водителей и сообщать о них ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU