В Воронеже тетя украла у сироты-племянницы шесть тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-07T16:19:55+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело против 28-летней жительницы Воронежа.

По данным следствия, женщина через «Мобильный банк», подключенный к сотовому, перевела шесть тысяч рублей с банковской карты племянницы-подростка на свой счет. Она воспользовалась тем, что до этого приложение было установлено на телефон ее дочери. Между тем это была пенсия девочки по потере кормильца. Больше доходов у нее не было. Деньги алчная тетя потратила на свои нужды.

- Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Ей предстоит ответить по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета». Максимальное наказание, грозящее женщине, - шесть лет лишения свободы, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

ИСТОЧНИК KP.RU