2019-03-07T15:16:15+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет вечер памяти известной актрисы

Артисты расскажут о работе с Татьяной Краснопольской
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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19 марта в Воронеже вспомнят Татьяну Краснопольскую. Вечер памяти народной артистки РФ, чья творческая жизнь была связана с Кольцовским театром, пройдет в Доме актера.

Татьяна Сергеевна запомнилась воронежцам яркими разноплановыми ролями - Дорис в «Там же тогда же» Слэйда, Раневской в чеховском «Вишневом саде», Огневой в «Театральном романсе» по Алексею Толстому, Анны Андреевны в «Ревизоре» Гоголя, Веры в «Приходи и уводи» Надежды Птушкиной и многих других.

Татьяна Краснопольская была и хорошим педагогов - она воспитала прекрасных артистов, которые сегодня составляют среднее поколение труппы Кольцовского театра.

Вход на памятный вечер по пригласительным билетам, которые после 8 марта можно получить на вахте Дома актера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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